Rifiuti, bilancio dell'attività estiva degli ispettori ambientali

Interventi e sanzioni per rifiuti domestici, area mercatale, supermercati, discariche abusive.

È stata un’estate di intenso lavoro per gli ispettori ambientali comunali, coordinati da Wanda Dolce e in servizio da luglio scorso con il compito di vigilare sulle buone e cattive abitudini ambientali a Nardò. Con il supporto e la supervisione della Polizia Locale e dell’assessorato all’Ambiente i dieci ispettori, muniti di pettorina e tesserino di riconoscimento, hanno vigilato sul rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in tema di deposito, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, ma hanno soprattutto fornito un’opera di informazione, educazione, prevenzione su comportamenti contrari alla difesa del suolo e del paesaggio e alla tutela dell’ambiente. Gli interventi sono stati in totale una cinquantina e le sanzioni ammontano complessivamente a circa mille euro (ma altre sono in arrivo).