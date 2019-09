A Lecce arriva la ministra Bellanova, sit-in di protesta per "accoglierla"

L’iniziativa di Potere al Popolo per contestare le scelte della ministra sulle sue scelte politiche.

Sabato 21 settembre, la Ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova, sarà a Lecce per partecipare a una Tavola Rotonda in programma alle ore 10 al Teatro Apollo in occasione delle Giornate del Lavoro organizzate dalla CGIL Lecce. Per l’occasione Potere al Popolo organizza un sit-in di protesta per ricordare l’appoggio della stessa al Jobs Act da sottosegretaria di Stato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nel governo Renzi, al gasdotto Tap da viceministra dello Sviluppo Economico con delega all'energia.

“Denunciamo anche – spiegano in una nota - il ruolo di difesa degli interessi della grande industria agroalimentare che la Ministra si appresta a rappresentare in campo agricolo (vedi le aperture alle richieste delle grosse associazioni di categoria sulla vicenda xylella). Basti pensare alle sue ultime dichiarazioni di favore sugli ogm e sulla ratifica del CETA, il Trattato di liberalizzazione commerciale tra Europa e Canada”.