Appello del Sib: "Risposte sulle proroghe alle concessioni demaniali"

“L’inerzia sul fronte delle proroghe alle concessioni demaniali rischia di rivelarsi un boomerang sia sul piano politico che su quello economico. Le banche ora chiedono garanzie”. Alfredo Prete, presidente del Sib di Confcommercio torna sulla questione che sta creando non poche preoccupazioni tra gli imprenditori del settore. L’emendamento con il quale il legislatore ha autorizzato la proroga al 2033 di tutte le concessioni demaniali in scadenza a dicembre 2020 – in attesa di una legge di riforma dell’intero comparto – è stato approvato dal Parlamento quasi un anno fa.

Quasi tutte le altre Regioni hanno chiuso la procedura amministrativa e consentito ai titolari degli stabilimenti balneari di procedere con innovazioni e investimenti. Anche la Regione Puglia ha dato il via libera ai comuni e indicato il procedimento da seguire. “Dopo i nostri appelli – continua Alfredo Prete – molti comuni salentini hanno accelerato l’iter di valutazione e accoglimento delle istanze pervenute da parte dei singoli, come prevede la norma. Città turistiche come Gallipoli hanno chiuso le pratiche in queste settimane. Sono in pochi ancora a non averlo fatto. E su tutti, purtroppo, spicca proprio il capoluogo salentino”. La città di Lecce in questi giorni sta presentando il Piano coste che verrà poi discusso in giunta e in consiglio comunale per la sua approvazione ma – sottolinea Prete – “la questione delle proroghe non è più rinviabile. Alcuni istituti di credito hanno già scritto agli imprenditori balneari sollevando il problema della scadenza della concessione demaniale, precisando che se non dovessero esserci a breve positive e concrete novità la banca valuterà di procedere con la richiesta di rientro del fido. E’ un fatto gravissimo”.