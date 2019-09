Ripresa la preparazione pre-Napoli. A Farias il "pasticciotto giallorosso"

Il brasiliano ha ricevuto il premio come autore del primo gol in Serie A 2019/20 dalle mani di Matteo Perrone e Alessio Spampinato della "Resin Food".

Dopo la magica notte dell’Olimpico di Torino e il giorno di riposo ordinato ieri da mister Fabio Liverani, il Lecce si è ritrovato in mattinata sul campo dell’Acaya Golf Resort per dar via alla preparazione che condurrà alla sfida di domenica pomeriggio, ore 15, al Via del Mare contro il Napoli, reduce dal successo per 2-0 di ieri sera in Champions League contro i campioni in carica del Liverpool.

In tre hanno svolto lavoro differenziato: Dell’Orco, Fiamozzi e Meccariello. Il gruppo continuerà la preparazione domani pomeriggio, sempre all’Acaya. Nel primo pomeriggio, Marco Calderoni parlerà con la stampa.

Intanto, premio speciale per Diego Farias, autore a Torino del primo gol stagionale dei giallorossi nella Serie A 2019/20. La “Resin Food” di Matteo Perrone e Alessio Spampinato, infatti, ha consegnato stamani il “pasticciotto giallorosso” al brasiliano come riconoscimento per aver “inaugurato” le marcature giallorosse in massima serie. Simpatica, ma professionale, la risposta di Farias: “Ho mangiato il pasticciotto il primo giorno che sono arrivato a Lecce ma poi basta, devo mantenermi in linea e non posso continuare a mangiarli. Sono buonissimi, ma è meglio non mangiarli…”.