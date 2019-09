Costretti ad accudire animali per 15 ore e a dormire vicino alle stalle

Nei guai un imprenditore 71enne per sfruttamento di due lavoratori extracomunitari.

È scattata la denuncia a Copertino per l’amministratore unico di un’azienda agricola che opera nell’allevamento di bovini e ovini per sfruttamento dei lavoratori. I carabinieri del comando provinciale di Lecce, insieme ai militari del Nil e al personale Spesal, nell’ambito della Task Force “anticapolarato” hanno accertato come l’imprenditore, 71enne, impiegava alle proprie dipendenze due lavoratori extracomunitari in nero, di nazionalità albanese, privi di permesso soggiorno, approfittando del loro stato bisogno e sottoponendoli a condizioni sfruttamento.

Nella circostanza, si dimostrava come gli stessi avessero prestato ininterrottamente attività lavorativa occupandosi del governo di bovini e ovini, per 15 ore lavorative giornaliere, senza riposi settimanali e retribuzione, venendo costretti ad alloggiare in un dormitorio attiguo alle stalle.