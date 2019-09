Sfrutta la figlia per rubare computer e tablet, in manette 36enne

L'uomo sorpreso in un negozio di elettronica di Nardò: nello zainetto della figlia di 8 anni aveva nascosto un tablet.



Utilizzava la figlia di otto anni per passare inosservato e rubare in un negozio di elettronica di Nardò. Il responsabile è un 36enne di Neviano, A.G., arrestato ieri dagli agenti del Commissariato di Nardò.



L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri in prossimità dell’orario di chiusura dell’esercizio, quando un addetto alla vigilanza ha notato una persona che, si aggirava presso il reparto dei computer e tablet con fare sospetto accompagnandosi ad una bambina. Negli ultimi tempi si sono verificati furti proprio in quel reparto pertanto, la guardia giurata ha deciso di allertare la polizia.

L'uomo, dopo aver superato le casse, è stato bloccato dal personale di vigilanza e dagli agenti e nel corso della perquisizione i sospetti sono stati confermati: occultato sotto la t-shirt c'era un computer del valore di mille euro mentre, nello zainetto della bambina era stato nascosto un tablet.

Inoltre, nella perquisizione estesa alla sua abitazione di Neviano sono stati rinvenuti tre droni di cui uno non funzionante essendo solo articolo di esposizione, trafugati verosimilmente nello stesso esercizio commerciale.

La vicenda assume connotati di particolare rilevanza penale in considerazione del fatto che l’uomo coinvolgesse la figlia di soli 8 anni nelle sue azioni criminose, utilizzandola di fatto per passare inosservato.