Un Santo a Lecce: 25 anni fa la visita di Papa Wojtyla

Sono trascorsi 25 anni dalla visita di Papa Giovanni Paolo II a Lecce. Il 17 e 18 settembre 1994 Karol Wojtyla fece visita al capoluogo salentino, su invito dell'allora vescovo Mons. Cosmo Francesco Ruppi. Migliaia di fedeli da tutta la Puglia accorsero per salutare il Pontefice, che di lì a qualche anno sarebbe stato proclamato Santo dal suo successore Papa Francesco.

Ecco le preziose foto dall'archivio Lecce di ieri - Città di Oggi del collezionista Filippo Montinari, dall'arrivo del Pontefice in aeroporto al giro con la papamobile per le strade di Lecce, dal saluto con il sindaco Francesco Corvaglia fino alla messa celebrata nello stadio Via del Mare.