"Ho peccato,non dirò più messa", annuncio choc di don Raffaele Bruno

Don Raffaele Bruno ha guidato per anni la parrocchia di Frigole ed è molto noto per il suo impegno sociale.

“Ho peccato e non dirò più messa”: l'annuncio di don Raffaele Bruno ha scosso la piccola comunità di fedeli di Frigole e non solo. Il prete è infatti molto noto ben oltre la frazione di Lecce per il suo impegno sociale a più livelli: da quello a favore delle fasce deboli a quello contro la mafia attraverso l'associazione Libera di cui è stato portavoce regionale. La decisione di non salire più sull'altare – riferisce il Nuovo Quotidiano di Puglia- è stata comunicata ai fedeli al termine della messa di domenica scorsa. Prima ancora era stata informata la Curia che ha già pronto il sostituto da inviare al suo posto. Su quale sia il peccato vige il più stretto riserbo – come è giunto che sia- né si sa quanto durerà questa pausa e se don Raffaele Bruno ritornerà alla guida della sua comunità o di un'altra.