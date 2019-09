Ultraleggero si schianta in fase di decollo: salvi i due passeggeri

È accaduto, ieri pomeriggio, presso l’avio superficie di di Torre Sant’Andrea a Melendugno.

Un piccolo ultraleggero, appena decollato dall’avio superficie di Torre Sant’Andrea a Melendugno, si è schiantato contro un muretto a secco poco distante. Forse un’avaria o una distrazione hanno impedito al velivolo di alzarsi compiutamente in volo, causando l’incidente, ieri pomeriggio.

Due le persone a bordo: il pilota 72enne e un passeggero di 65 anni, per fortuna usciti solo contusi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno valutato le condizioni dei due aviatori, i quali non hanno voluto essere trasportati in ospedale. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno appurare le cause dell’incidente.