Impiantistica sportiva, a Lecce un seminario sui progetti

Saranno presentati i prodotti finanziari utilizzabili da soggetti pubblici (Comuni, Unioni di Comuni, Province, ecc.) e privati per la riqualificazione degli impianti sportivi.

Giovedì 19 settembre, a Lecce, riflettori puntati sulla progettazione, ristrutturazione e manutenzione degli impianti sportivi del Salento nel seminario organizzato dal Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati di Lecce, in collaborazione con il Coni, l’Istituto per il Credito sportivo (Ics) e Geosport, con il patrocinio del Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati e della Cassa Geometri. Un’iniziativa volta alla promozione e alla più ampia diffusione delle opportunità messe a disposizione da “Sport Missione Comune”, il bando nazionale dell’Istituto del Credito Sportivo dedicato all’impiantistica sportiva.

L’appuntamento è alle 9.30 nella sede del Collegio in via Duca degli Abruzzi, 49. Al centro dell’incontro, la presentazione dei prodotti finanziari a condizioni agevolate utilizzabili da soggetti pubblici e privati per opere di manutenzione, ristrutturazione e nuova realizzazione di impianti sportivi, nell’ottica di una concezione moderna e funzionale delle strutture, rispettosa della sicurezza per i fruitori. Con il medesimo intento vogliono porsi i Geometri nell’ambito di questa iniziativa: una Categoria pronta a collaborare allo sviluppo del patrimonio pubblico e a rappresentare l’ideale anello che congiunge la pubblica amministrazione e i cittadini, supportando entrambi con le proprie competenze.

L’incontro si aprirà con i saluti e l’intervento di Luigi Ratano, presidente del Collegio Geometri di Lecce e vice presidente nazionale Geosport. Novità e contenuti del bando saranno poi illustrate dagli esperti Elio Sannicandro per il Coni e Vincenzo Fucci per l’Istituto credito sportivo (Ics).