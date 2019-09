Dialogo internazionale, delegazioni di ambasciatori approda a Tricase

Una delegazione di sette ambasciatori in Italia di alcuni dei Paesi dell’Indian Ocean Rim Association (IORA), accompagnata dal Direttore generale per la mondializzazione e le questioni globali (DGMO) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), Luca Sabbatucci, visiterà le sedi in Italia del CIHEAM il 20 e 21 settembre prossimi.

La visita sia all’Istituto di Bari, sia all’Avamposto Mare -sede distaccata del Ciheam Bari- a Tricase Porto, costituiscono un importante “tavolo” di confronto, nonché di apertura al dialogo, tra comunità costiere del Mediterraneo e dei Paesi dell’Oceano Indiano.

L’incontro nasce dall’interesse della DGMO-MAECI nei confronti del CIHEAM BARI, avendo negli anni constatato il prestigio di cui l’Organizzazione gode a livello internazionale e, in particolare, dall’apprezzamento del MAECI della best practice di Tricase Porto e della sua comunità: eccellenza da valorizzare nel percorso di concretizzazione di partership con i Paesi IORA.

Tra gli obiettivi di una partnership rafforzata tra Italia e IORA vi è quello di facilitare gli scambi e gli investimenti con gli Stati membri dell'IORA, promuovendo non solo la cooperazione nel settore della blue economy, ma anche nel campo della prevenzione e della gestione dei disastri, collaborazione accademica, scientifica e tecnologica, turismo e scambi culturali. A tale proposito, India, Indonesia, Malesia, Sudafrica, Kenya, Somalia e Mozambico, rappresentati dagli Ambasciatori in Italia dell’IORA, hanno espresso l’interesse di conoscere e creare opportunità di collaborazione affinché le loro comunità costiere -che traggono sostegno dall’economia dell’ecosistema marino e costiero- possano scambiare esperienze con i Paesi del Mediterraneo che, grazie al progetto NEMO della Cooperazione italiana - attuato dal CIHEAM Bari -, sono coinvolti e organizzati in rete. Il progetto, tra l’altro, ha attivato la piattaforma di dialogo WebPort ( www.webport.cloud ) tra pescatori ed amministrazioni di Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Libano, Albania. WebPort crea, in maniera interattiva, incontri tra esperti e pescatori, consentendo, a quest’ultimi, di rendere più efficienti le tecniche di pesca, apportando benefici alla qualità del lavoro e alla sostenibilità ambientale.

Pesca, acquacoltura e sviluppo costiero sostenibile sono le principali aree di approfondimento del percorso formativo. Il corso, la cui seconda parte si tiene nell’Avamposto Mare –sede distaccata del CIHEAM Bari- a Tricase Porto (Le), è il primo esempio di confronto tra comunità ed amministrazioni di Mediterraneo e Paesi IORA.

Gli ospiti saranno accolti dal direttore del CIHEAM Bari, Maurizio Raeli. A rappresentare la Regione Puglia sarà Domenico Laforgia, direttore del dipartimento di sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro. Modererà Michele De Feudis, giornalista.