Alla Feltrinelli "Le ragazze stanno bene"

Sarà presentato domani presso La Feltrinelli Libreria (via Templari 9) di Lecce, il nuovo romanzo di Davide Simeone dal titolo “Le ragazze stanno bene” (Les Flaneurs Edizioni), vincitore della quarta edizione del Premio Les Flaneurs “Ludovica Castelli”. A intervistare l’autore sarà Valentina Perrone. Ospite d’eccezione Simone Perrone dei Blumosso. L’evento, a ingresso libero, avrà inizio alle 19.

A vent’anni ti parlano di farfalle nello stomaco e di occhi a cuore, ma cosa succede quando le farfalle muoiono e gli occhi si riempiono di lacrime? Quando la paura di scegliere (e di crescere) si trasforma nella rinuncia all’amore, alle persone, ai rapporti profondi? Fra una concezione confusa e paranoica della felicità, tradimenti e incomprensioni, dating app e Instagram Stories, malattie e frustrazioni, si intrecciano e si consumano le vicende di giovani donne e uomini che provano a fare i conti con i propri errori e le proprie insicurezze, consapevoli che la vita non è un gioco interattivo in cui puoi scegliere il finale che preferisci o ricominciare dall’inizio e provare percorsi alternativi. Ma alla fine, nonostante tutto, da qualche parte le ragazze stanno bene.