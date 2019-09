Bicipolitana, Salvemini col sindaco di Pesaro Ricci in bici nei quartieri

Un doppio appuntamento per cominciare a pedalare verso l’obiettivo di una “bicipolitana” anche per la città di Lecce.

Giovedì 19 settembre alle 15.30 in Piazza Mazzini Carlo Salvemini, sindaco di Lecce, e Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, a bordo delle rispettive biciclette partiranno per un giro tra i quartieri della città. Accompagnati dall’assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis, da tecnici, ciclisti urbani e attivisti per la mobilità sostenibile i due sindaci percorreranno le strade cittadine per una ricognizione tecnica lungo il percorso della bicipolitana leccese, un progetto in cantiere da parte dell’amministrazione comunale leccese, che prende spunto dall’analoga infrastruttura ciclabile realizzata nella città di Pesaro, dove ha inciso profondamente sugli stili di vita dei cittadini cambiando luoghi e modalità di fruizione delle città.

A seguire, a partire dalle ore 17.30, presso l’Open Space di Palazzo Carafa l’incontro pubblico “Parliamo di Bicipolitana. Racconti e confronti per iniziare a disegnare insieme il tracciato della Bicipolitana a Lecce”. Parteciperanno i sindaci di Lecce e Pesaro Salvemini e Ricci, l'assessore alla mobilità sostenibile Marco De Matteis, il direttore di Legambiente Puglia Maurizio Manna, Cosimo Chiffi, consulente del Comune di Lecce per la ciclabilità urbana, Alberto Fiorillo, di RFI - Direzione Stazioni, Federico Del Prete, presidente di Legambici, Fernando Bonocuore, dirigente del settore Mobilità e Mobility Manager del Comune di Lecce. L'incontro sarà coordinato dal giornalista Roberto Guido.