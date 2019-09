Via De Gasperi, lavori di rifacimento del manto stradale

Dopo la pista ciclabile lavori per marciapiedi, caditoie e nuovo asfalto. Novità per il traffico.

Sono iniziati questa mattina a Nardò i lavori di rifacimento del manto stradale di via De Gasperi, un intervento che rientra nell’opera di riqualificazione generale dell’arteria prevista dal progetto Ciclonardò. Com’è noto, la realizzazione della rete dei percorsi ciclabili da 14 km e 400 metri in ambito urbano ed extraurbano (finanziata con le risorse dell’Azione 4.4 del P.O.R. Puglia FESR - FSE 2014/2020) contempla anche interventi mirati sulla superficie di vie strategiche per la viabilità urbana come appunto via De Gasperi e successivamente via Bonfante. Mentre i lavori di esecuzione del percorso ciclabile sono stati quasi completati, nonché di sistemazione dei marciapiedi attigui, tecnici, operai e mezzi del Consorzio Ciro Menotti s.c.p.a. hanno effettuato stamattina la fresatura del manto, per poi procedere nei prossimi giorni con la stesura del conglomerato bituminoso. Nei giorni scorsi, invece, sempre su via De Gasperi sono state predisposte sedici nuove caditoie esterne al tracciato ciclabile, al fine di contrastare l’annoso problema degli allagamenti.