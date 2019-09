Marijuana e hashish in casa, arrestato 69enne

L'arresto a Salice Salentino.

Il fiuto del cane antidroga porta i carabinieri alla droga e scatta l'arresto per un 69enne di Salice Salentino. Il servizio a contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti è stato effettuato questa mattina dai militari della compagnia di Campi Salentina in collaborazione con l'unità cinofila di Modugno.