Scuola Holden sbarca nel Salento, in cattedra Alessandro Mari

La scuola Holden sbarca nel Salento. Sono aperte le iscrizioni al corso di Alessandro Mari: "Pochi gesti, infinite storie: come si scrive un racconto".

Sabato 9 e domenica 10 Novembre, presso l’Hotel Santa Chiara di Lecce, sbarca la Scuola Holden con il corso di Alessandro Mari. (Iscriversi è facile, basta collegarsi al sito della scuola: https://scuolaholden.it/pochi-gesti-infinite-storie/ ).