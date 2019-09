Ferito da una coltellata all’altezza dell’occhio destro: arrestato un sorvegliato speciale

I carabinieri hanno fermato un 61enne per lesioni personali.



Arrestato in flagranza di reato, per lesioni personali e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale, Vincenzo Carone, 61enne del luogo, sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Lo scorso 16 settembre, un 30enne di Mesagne si era presentato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, con una vistosa ferita lacero-contusa all’altezza dell’occhio destro, riferendo di essersela procurata in un incidente domestico. Le indagini avviate dai carabinieri della stazione di Mesagne, anche attraverso l’esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che la vittima aveva subìto un accoltellamento, individuando anche il luogo e le modalità dell’aggressione, avvenuta nei pressi dell’abitazione della vittima, dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di 12 giorni. L’arrestato, concluse le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Brindisi.