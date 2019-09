Collegio geometri dona borse di studio a 50 studenti del corso Cat

Il presidente Luigi Ratano: “Iscrizioni in aumento dell’11% nei quattro istituti Cat della provincia di Lecce grazie all’intensa attività di orientamento scolastico. Risultato importante per la categoria, oggi la professione del geometra è sempre più richiesta e offre numerosi sbocchi lavorativi”.

Si è tenuta ieri, presso l’Iiss “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce (sede di piazza Palio), la cerimonia di consegna delle borse di studio stanziate dal Collegio provinciale Geometri e Geometri laureati e destinate agli studenti iscritti al primo anno dell’indirizzo Cat - Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Sono 50 i ragazzi che hanno ricevuto l’assegno di 100 euro quale contributo per l’acquisto di libri e materiale scolastico, alla presenza del presidente del Collegio Geometri di Lecce Luigi Ratano e della dirigente scolastica Addolorata Mazzotta. Altre cinquanta borse di studio saranno consegnate nei prossimi giorni dal Collegio agli studenti iscritti al primo anno negli istituti Cat “Meucci” di Casarano, “Cezzi De Castro” di Maglie e “Vanoni” di Nardò.

«Il geometra è passione e dedizione, competenza e responsabilità. Il vostro cammino inizia oggi, il mondo del lavoro vi aspetta», ha detto il presidente Luigi Ratano salutando i ragazzi e le loro famiglie. «Quest’anno – ha poi annunciato - abbiamo registrato un incremento delle iscrizioni pari a circa l’11 per cento nei quattro istituti Cat della provincia, che oggi contano in totale 100 iscritti. Un risultato che ci conforta ed entusiasma molto, frutto dell’intensa attività di comunicazione e di orientamento scolastico che, come Collegio, abbiamo portato avanti con notevoli sforzi e che ha visto il coinvolgimento di ben 13 colleghi volontari impegnati nell’organizzazione di 70 laboratori ‘Bam’ nelle scuole medie di 15 paesi della provincia. A tutti i neo studenti iscritti ai Cat abbiamo quindi voluto donare un piccolo ma importante contributo, con l’auspicio che il loro percorso formativo sia brillante, appagante e pieno di passione e dedizione per un mestiere che, oggi più di ieri, offre enormi e variegate opportunità lavorative soprattutto nei settori emergenti: energia, ambiente, acustica, sicurezza, ristrutturazioni e amministrazioni condominiali».