Andrea Romano nuovo palleggiatore della Laica Lecce Volley

A sorpresa, torna a vestire i colori giallorossi dopo vent'anni e tante esperienze in giro per il Salento.

Si tratta di un ingaggio imprevisto, giunto a seguito dell'immotivato venir meno del palleggiatore Gianluca Solazzo, che ha iniziato la preparazione con la squadra e poi ha improvvisamente rotto l'accordo concluso a luglio. Nonostante la delusione per l'accaduto, il gruppo dirigente è subito tornato operativo sul mercato ed ha colto l'occasione per rendere più competitiva la squadra, affiancando al leader Battilotti un palleggiatore esperto e motivato, in grado di valorizzare le qualità di una squadra giovane e dalle indubbie qualità tecniche.

"Sono molto contento di tornare nella società che mi ha scoperto e lanciato giovanissimo nei campionati regionali - commenta Andrea Romano - e di ritrovare mister Saccomanno, che ha creduto in me facendomi esordire in serie B. E' un allenatore che stimo molto e sicuramente uno dei migliori in circolazione. Mi fa piacere anche di ritrovare qualche vecchio amico in squadra ed in società. Ci sarà da sudare tanto, sono arrivati tanti atleti nuovi e si è creato un bel mix di giovani molto interessanti. In questi primi allenamenti ho visto che possiamo fare bene, puntando prima alla salvezza e poi cercando di ricoprire il ruolo di mina vagante del campionato. Dopo la fine della scorsa stagione, con i play-off persi per un soffio, sono molto carico, ho voglia di ricominciare, per prendermi qualche rivincita e, anche se torno a 37 anni a giocare nella mia città, ho voglia di fare e di togliermi tante soddisfazioni".