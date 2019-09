"La nebbia del secolo", a Lecce il nuovo romanzo di Davide Morgani

Mercoledì 18 settembre (ore 19 - ingresso libero) la sede di Astragali Teatro a Lecce, per il progetto Taotor, ospita la presentazione del romanzo "La nebbia del secolo" di Davide Morgagni (Edizioni Leucotea, Sanremo).

Con l'autore dialogherà Simone Giorgino, coordinatore del Centro di ricerca PENS-Poesia contemporanea e Nuove Scritture (Unisalento). A seguire reading di Davide Morgagni, Valentina Sciurti, Rocco Cacciatore, Agnese Pepe (voci) e Beppe Bagordo (piano).

Una giovane coppia, in fuga dalla provincia italiana, decide di trasferirsi nella capitale francese, in una Parigi che non ha ancora decifrato i recenti attentati terroristici. Di là dallo splendore di una città che non pare affatto turbata, agli occhi dei protagonisti, condizionati da contaminazioni mediatiche e politiche, la realtà si manifesta avvolta dalla nebbia. Attraverso le psicosi individuali e le ossessioni paranoiche dei suoi personaggi, La nebbia del secolo traccia la propria lettura di un mondo dominato dallo smarrimento e dal sospetto verso il prossimo. È il racconto, ai limiti del comico, di un tentativo mancato, in una serie infinita di fallimenti, forse di un immenso fallimento culturale.

Davide Morgagni nasce a Lecce nel 1977. Si laurea in Filosofia. Regista, drammaturgo e attore teatrale. Ha pubblicato i romanzi I pornomadi (Musicaos editore 2014, 2016), Strade negre (Musicaos editore 2017) e La nebbia del secolo (Leucotea edizioni 2019). Info e prenotazioni 0832306194 - 3892105991