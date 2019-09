Renzi lascia il Pd, Teresa Bellanova pronta a seguire l'ex premier

La decisione dell’ex premier mette in discussione il futuro del governo, nonostante le rassicurazioni: la ministra salentina pronta a seguire il suo leader di riferimento.

Non c’è pace per il governo Conte bis, alla luce della decisione di Matteo Renzi, ex segretario del Pd, di lasciare il partito e di creare gruppi autonomi in Parlamento, in virtù di un nuovo soggetto politico che guardi al centro.

Se, infatti, lo stesso Renzi in una telefonata ha voluto rassicurare il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, sulla volontà di sostenere l’esecutivo, a molti non sfugge un episodio analogo, ovvero quando appena diventato segretario del Pd, l’ex sindaco di Firenze rassicurava l’allora premier Enrico Letta sulla sua posizione e sulla lealtà al governo (virale l’espressione “Enrico stai sereno), salvo poi guidare l’operazione che lo avrebbe portato a Palazzo Chigi al posto proprio dello stesso Letta.