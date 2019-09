Un grosso serpente si aggira nel centro abitato: intervengono le guardie ambientali

È stato necessario smantellare un marciapiede per mettere in salvo il grosso serpente che ieri sera si aggirava nel centro abitato di Ruffano. A segnalare la presenza dell'animale, un cervone di grandi dimensioni, gli stessi residenti che hanno allertato le guardie ambientali. Dirette dal presidente Davide Rizzello, le guardie hanno dovuto lavorare più di due ore in piena notte per poter mettere in salvo l'animale che si era rintanato sotto al marciapiede di un'abitazione. Il rettile è stato poi rilasciato in aperta campagna.