Ultime 48 ore di estate: giovedì sussulto autunnale

Minime frizzanti questa mattina nelle zone interne extra-urbane e negli avvallamenti grazie all'irraggiamento notturno, enfatizzato dal cielo sereno e dalla netta attenuazione dei venti settentrionali.

In figura, le temperature minime in corso (ore 6:45): da notare i 13.4° di Martina Franca e i 13.9 di Supersano.

In giornata, temperature in netto aumento con massime sino a 31° (o localmente oltre) lungo la dorsale interna. Saranno tuttavia le ultime 48 ore di caldo estivo, grazie all'arrivo di un sussulto autunnale nella giornata di giovedì.

La perturbazione in transito a metà settimana sarà seguita da aria più fresca in afflusso da nord, che alimenterà sul Salento vivaci venti settentrionali in grado di far diminuire le temperature soprattutto lungo il versante adriatico.



Il TEMPO tenderà a migliorare, risultando ampiamente stabile e soleggiato, salvo locale variabilità pomeridiana ancora possibile sull'area ionica venerdì; possibili nuvole stratiformi in arrivo nel corso di domenica.



Il VENTO sarà moderato o sostenuto da N, in attenuazione domenica.