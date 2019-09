Colpo alla Scu: 22 arresti all’alba per associazione mafiosa

Le accuse sono di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione , danneggiamento e porto abusivo di armi aggravato dal metodo mafioso.

Scacco alla Sacra Corona Unità: sono 22 le persone finite in manette in un’operazione antimafia conclusa dai carabinieri del Ros all’alba di questa mattina. Gli agenti in queste ore stanno eseguendo nella Provincia un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli appartenenti a un gruppo criminale affiliato al clan Tornese di Monteroni. Le accuse sono di associazione mafiosa, traffico e spaccio di stupefacenti, estorsione , danneggiamento e porto abusivo di armi aggravato dal metodo mafioso.



Maggiori dettagli dopo la conferenza stampa.