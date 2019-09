SuperEnalotto fortunato a Lecce: due vincite per un totale da 100mila euro

Le schedine sono state giocate al punto vendita “Leggi e Gioca” e al Bar Tito sabato sera.

Due vincite pari a quasi 100mila euro sono state messe a segno sabato sera a Lecce nell’ultima edizione del SuperEnalotto.

Nel punto vendita “Leggi e Gioca” di via Salandra, un giocatore è riuscito a indovinare un 5 incassando 18.443,84 euro. Più sostanziosa l’altra scommessa indovinata al Bar Tito di via Abba Cesare, dove, con la stessa schedina sono stati centrati quattro 5, trenta 4, quaranta 3 e dieci 2, per un ammontare di oltre 80mila euro.