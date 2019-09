Volley Leverano, progetto sul settore giovanile

La Volley Leverano SSD a RL punta sul settore giovanile, motivo per cui ha stretto nelle ultime settimane alcune collaborazioni preziose con tre società pallavolistiche salentine: l'obiettivo comune è quello di formare e crescere i migliori talenti del volley del futuro in campo maschile e femminile.

Per quanto riguarda i ragazzi la società del presidente Antonio Dimastrogiovanni ha trovato l'accordo con Volley Calimera per la valorizzazione dei giovani under 18 che disputeranno anche il campionato di serie D.

Doppia collaborazione, invece, per quel che riguarda le ragazze: con la Polisportiva VE.RA. Asd di Monteroni per la disputa del campionato di Prima divisione e con l'Asd Sport & Friends di Campi Salentina per il campionato di under 18 femminile.

“Da sempre crediamo nella formazione e nella valorizzazione dei giovani talenti della pallavolo salentina. Negli ultimi anni ci siamo resi conto che questo obiettivo si può raggiungere in maniera più organizzata e professionale con il contributo e la collaborazione delle altre associazioni pallavolistiche del territorio al fine di accrescere il livello tecnico-tattico dei ragazzi e delle ragazze. Ringraziamo perciò Volley Calimera, Polisportiva VE.RA. Asd di Monteroni e Asd Sport & Friends di Campi Salentina per aver sposato questo progetto che ci auguriamo porti presto frutti positivi”, spiega la dirigenza della Volley Leverano SSD a RL.