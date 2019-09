Morte di Dj Navi, i periti della Procura confermano il suicidio

Esito di segno opposto a quanto emerso dalle indagini dei consulenti della famiglia dello speaker.

La perizia sulla morte di Ivan Ciullo conferma l’ipotesi del suicidio. Lo hanno stabilito i periti della Procura leccese, Francesco Introna e Alberto Tortorella dopo l’esame del corpo dello speaker salentino conosciuto come Dj Navi che vanno nel senso opposto rispetto a quanto emerso dagli esami dei periti della famiglia, i per i quali invece Ciullo sarebbe stato ucciso per strangolamento.

Ciullo era stato trovato impiccato a un albero di ulivo il 22 giugno 2015 in un fondo di Acquarica del Capo. Da allora la famiglia ha sempre rigettato l’ipotesi del suicidio. I legali Walter Biscotti e Paolo Maci, hanno annunciato il deposito di una memoria tecnica con diverse osservazioni per contestare l'esito delle conclusioni dei periti della Procura di Lecce.