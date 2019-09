Casarano, De Candia: "Felice per prestazione e risultato"

Le dichiarazioni del tecnico Pasquale de Candia e dell’attaccante Emiliano Olcese dopo la gara con il Brindisi.

Il tecnico del Casarano: “Abbiamo dato seguito alla prestazione di domenica scorsa con il Taranto, con un risultato diverso. Abbiamo avuto un buon approccio, oggi siamo stati più aggressivi, rispetto a domenica. Prima della gara con il Taranto avevo una percezione diversa della squadra, pensavo che avesse qualche difficoltà fisica e le avevo chiesto di essere più attendista per essere più compatti nella nostra metà campo, e me ne assumo le responsabilità. Oggi invece ho chiesto un pressing alto sugli avversari. Al di là di qualche elemento nella formazione iniziale, è cambiato l’atteggiamento che era più propositivo. Che giochiamo in casa o fuori non deve esserci differenza. La squadra deve avere una sua mentalità. Magari si può cambiare in corsa, oggi ad un certo punto ci siamo messi a 3 a centrocampo e Tiscione ha fatto il play quando Giacomarro è dovuto uscire per un affaticamento. Questo è possibile grazie alla disponibilità dei ragazzi. Non dobbiamo avere timori reverenziali ma rispetto dei nostri avversari, sapendo che siamo una buona squadra e che lo dobbiamo dimostrare ogni domenica. Ho sei attaccanti che partono alla pari. Significa che abbiamo una rosa competitiva, qualitativamente elevata. Oggi i tre attaccanti hanno fatto bene, come faranno gli altri se avranno il supporto esterno. Li farò ruotare, oggi ne ho utilizzati cinque. Quanto alla gara col Cerignola, andremo lì avendo il massimo rispetto per i gli avversari, sapendo quali sono le nostre qualità, ma anche conoscendo le loro e i loro difetti che cercheremo di evidenziare”.

Olcese: “In attacco il mister ha diverse soluzioni ed è un vantaggio. Abbiamo caratteristiche diverse ma siamo sullo stesso livello e nell’arco del campionato avremo modo di giocare tutti. Difficile dire quanto siamo stati bravi noi e quanto meno il Brindisi. Loro, sicuramente, hanno commesso errori e abbiamo evidenziato cose migliori rispetto alle precedenti partite. Abbiamo avuto un atteggiamento propositivo trovando i gol al momento giusto”.