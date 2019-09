"Still summer", raffica di controlli e denunce in tutta la provincia

Maxi controllo sul territorio da parte dei carabinieri nel capoluogo e in tutta la provincia con l’operazione “Still summer”.

In particolare, a Lecce e nell’hinterland, sono stati denunciati un 24enne per guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico accertato 1,44 g/l), tre soggetti in stato di ebbrezza a seguito di sinistro stradale con tasso alcolemico tra 1.36 g/l e 2.48 g/l, quattro persone per rifiuto di accertamento del tasso alcolemico; e ancora due persone risultate alla guida sotto influenza stupefacenti a seguito di incidente stradale, un 54enne che ha rifiutato l’accertamento sull’assunzione di stupefacenti, una persona sorpresa alla guida senza patente con recidiva. E ancora due persone per furto aggravato, una per evasione e una per detenzione di stupefacenti. Nei guai un 19enne per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Sono 20 i soggetti segnalati alla prefettura per detenzione di stupefacenti.

A Maglie e nei comuni limitrofi, nove persone venivano denunciate per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con contestuale ritiro della patente e cinque per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti con rifiuto di accertamento e conseguente ritiro della patente; dieci persone denunciate per guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica. Diciotto le persone segnalate per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

A Tricase, denunciate tre persone per evasione: i soggetti, sottoposti agli arresti domiciliari, sono stati trovati all’esterno. Un 29enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché trovato nei pressi di uno stabilimento balneare a Salve con un coltello illegale tipo pugnale con lama di 20 cm. Deferiti per guida in stato di ebbrezza undici soggetti.

A Casarano e nei comuni limitrofi, è stato denunciato un 27enne per “detenzione fini di spaccio sostanze stupefacenti”, che si trovava ai domiciliari: il giovane è stato rinvenuto con undici dosi di marijuana nascoste nella cassetta dello scarico del wc e due grinder.