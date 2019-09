Nel Salento oltre 21mila alloggi su Airbnb, Federalberghi accusa: "Fenomeno fuori controllo"

Il presidente dell'associazione: "Questo sommerso turistico ha immesso nel mercato più di 160mila camere producendo il fatturato maggioritario (50/60%) dell’intera economia turistica pugliese”.

Nell'estate 2019 è cresciuto in maniera esponenziale l'abusivismo ricettivo in Puglia e una buona parte della responsabilità, secondo Federalberghi Puglia è di Airbnb che “ha contribuito a rendere il fenomeno fuori controllo”.

In Puglia sono stati 40.481 gli alloggi per l’affitto breve messi in vendita online su Airbnb da dicembre 2018 ad agosto 2019 la maggior parte dei quali è proprio in provincia di Lecce: 21.592 (a Brindisi sono 5.685 e a Taranto 3.302). Secondo i dati emersi da una ricerca di Federalberghi, in collaborazione con Incipit Consultin guida la classifica dei Comuni Lecce con 2.192 alloggi, seguita da Ostuni (2.127), Gallipoli (2.099), Porto Cesareo (1.824) e Nardò (1.626).

“In soli due anni- rileva l'associazione degli albergatori di Puglia - da agosto 2017 ad agosto 2019, il numero degli alloggi offerti è aumentato dell’88,28%, da 21.500 a 40.481. Questo sommerso turistico ha immesso nel mercato più di 160mila camere producendo il fatturato maggioritario (50/60%) dell’intera economia turistica pugliese”.