Lutto a San Pietro in Lama: morto improvvisamente il sindaco Raffaele Quarta

Lutto nel Comune di San Pietro in Lama: la comunità piange il suo sindaco.



E' morto questa mattina all'improvviso, a causa di un infarto fulminante, il sindaco di San Pietro in Lama Raffaele Quarta. Il primo cittadino aveva 63 anni e ricopriva la sua carica dal 2016, quando fu eletto con la lista "San Pietro in Comune". Dipendente della Asl, si era sempre dedicato alla politica, ricoprendo la carica di segretario organizzativo nel Partito Socialista degli anni '90. Quarta lascia una moglie e un figlio.