Lo chef Massimo Bottura a Porto Cesareo: come prenotare per la "cena stellata"

Venerdì 20 settembre lo chef stellato di Osteria Francescana, Massimo Bottura, su richiesta e invito speciale del suo amico Simone Cairo, presidente e ideatore del progetto Champion’s Camp in Action, guiderà una "brigata" inedita composta da Davide di Fabio (sous chef di Osteria Francescana) e dai pugliesi Angelo Sabatelli, Antonio Zaccardi, Maria Cicorella, Domingo Schingaro, Emanuele Frisenda e Antonio Raffaele. La cena, organizzata daFoodexp Life Experience e ospitata dal Lounge Bar - Pool and Restaurant de Le Dune Suite Hotel di Porto Cesareo, ha come obiettivo quello di far conoscere le attività dell'associazione e raccogliere fondi per gli ambiziosi progetti futuri mirati alla crescita e allo sviluppo sano dei bambini, che si svolgeranno nelle nuova sede di Campi Salentina.



Ancora pochi posti disponibili per la cena organizzata da Foodexp Life Experience per sostenere la nuova sede di Campi Salentina dell'accademia multisportiva per bambini Champion’s Camp in Action, che promuove il fair play nello sport e nella vita. L'appuntamento per degustare il menù originale preparato dalla brigata guidata da Massimo Bottura è per venerdì 20 settembre (info 3482712176 - prenotazione obbligatoria qui ) al Lounge Bar - Pool and Restaurant de Le Dune Suite Hotel di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. Lo chef stellato di Osteria Francescana , ristorante tre stelle Michelin, premiato nel 2016 e nel 2018 come miglior ristorante al mondo da The World 50 Best Restaurants, su richiesta e invito speciale del suo amico Simone Cairo, presidente e ideatore del progetto “Champion’s Camp in Action", ha chiamato al suo fianco un gruppo di chef pugliesi, tutti attivi sostenitori del progetto. Ai fornelli, con Bottura e il sous chef di Osteria Francescana Davide di Fabio, si alterneranno, infatti, Angelo Sabatelli (Angelo Sabatelli Ristorante, Putignano), Antonio Zaccardi e Maria Cicorella (Pashà Ristorante, Conversano),Domingo Schingaro (Ristorante I Due Camini, Fasano), Emanuele Frisenda (Aqua Le Dune, Porto Cesareo) e Antonio Raffaele. La cena ha come obiettivo quello di far conoscere le attivitàdell'associazione Champion’s Camp in Action e raccogliere fondi per gli ambiziosi progetti futuri mirati alla crescita e allo sviluppo sano dei bambini, che si svolgeranno nelle nuova sede di Campi Salentina, a pochi chilometri da Lecce. Massimo Bottura è conosciuto a livello internazionale anche per il suo impegno sociale come fondatore, insieme a sua moglie Lara Gilmore, di Food for Soul, organizzazione non profit volta a generare cultura come strumento di resilienza, aprire nuove opportunità di mobilità sociale e incoraggiare un sistema alimentare equo e sostenibile.

La cena è assolutamente inedita e unica per il suo carico di stelle e per il forte messaggio culturale alla base del progetto, fondato sulle battaglie in favore della responsabilità sociale, del rispetto delle risorse ambientali, dell’attività sportiva e della lotta alla realtà odierna carente di valori e principi che sono stati sostituiti da televisione, computer, video giochi e social network. La mancata attività fisica infatti, porta a varie conseguenze fisiche e psicologiche: obesità, scoordinazione nei movimenti base, pigrizia nelle attività quotidiane, postura fortemente alterata, ridotte interazioni con i coetanei e crescita psicologica ed emotiva. Da ciò l’intento di creare Champion’s Camp in Action, un’accademia multisportiva in ACSI (ente affiliato Coni), per far scoprire e sperimentare ben 15 sport diversi (basket, pallamano, pallavolo, tennis, hockey, scherma, baseball, rugby, arrampicata, ginnastica artistica, psicomotricità, atletica leggera, ciclismo, tiro con l’arco, ping pong, judo e tantissime altre attività), a bambini dai 5 agli 11 anni di età. Valori sportivi collegati a quelli cristiani per promuovere rispetto di regole e avversari, altruismo, sana competizione, umiltà, integrazione, lealtà.



Foodexp - congresso della Gastronomia che ospita a Lecce da due anni grandi chef e manager dell’ospitalità e della ristorazione internazionale - è al centro delle attività di Sinext Creative Experience Connection, società pugliese operativa nell’organizzazione di manifestazioni nell’ambito dell’ospitalità, del turismo, della ristorazione d’autore, con l’obiettivo di fornire strumenti di alta formazione nei rispettivi ambiti e mettere in connessione aziende, personalità e istituzioni operative in questi settori, mettere in circolo idee e creare reti a livello nazionale e internazionale.