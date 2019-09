"Allontanati da un lido di Leuca perché gay": la denuncia di una coppia foggiana

Il racconto di uno dei due protagonisti in un'intervista all'emittente Teleblu. Solidarietà di Arcigay Salento.

“In questo lido gli omosessuali non sono graditi”: un messaggio non così esplicito ma ugualmente chiaro per una coppia originaria del Foggiano che aveva scelto uno stabilimento balneare di Leuca per passare qualche ora in riva al mare. Il racconto di uno dei due protagonisti, un 36enne di Foggia, è stato raccolto dall'emittente locale Teleblu.

“Arcigay Salento esprime la sua solidarietà e il suo sostegno ai ragazzi vittime di questo atto. Ancora una volta ci vediamo costretti a ribadire che la sessualità di ogni individuo è degna di rispetto al pari di ogni altra qualità che lo caratterizza: un dato di fatto che nel 2019 è oramai parte integrante della cultura del mondo civile moderno, ma che purtroppo e a malincuore constatiamo non essere ancora entrato nella quotidianità della vita del nostro territorio.