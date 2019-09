Ripara un camion e rimane schiacciato, giovane meccanico in ospedale

L'operaio stava lavorando in un'autofficina di Aradeo.



Cede il sostegno e un giovane meccanico rimane schiacciato sotto un camion. E' accaduto questa mattina ad Aradeo. L'operaio era al lavoro su un mezzo parcheggiato in un parcheggio: subito soccorso dai presenti è stato poi raggiunto da un'ambulanza del 118 che lo trasportato d'urgenza presso il Vito Fazzi dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni di salite sono ora al vaglio dei medici, intanto sul posto sono giunti i carabinieri e gli ispettori dello Spesal che dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e se erano in atto tutte le procedure di sicurezza previste.