Continua l'estate nel Salento. Rischio temporali in settimana

Il primo mese dell'autunno meteorologico potrebbe sfilar via così, senza colpo ferire, ossia con lunghi periodi moderatamente caldi e anticiclonici intervallati da brevissime fasi più instabili, fresche e ventose.



Ci attende quindi un'imminente fase prettamente estiva con temperature in ulteriore aumento (localmente ben oltre la soglia dei +30°), interrotta da un brusco calo delle temperature, con piogge e qualche temporale (da confermare) nella giornata di giovedì 20. A seguire, netto rinforzo dei venti settentrionali.

Dal prossimo fine settimana, in particolare da domenica, attenuazione dei venti da nord e nuovo aumento delle temperature, in un contesto sempre anticiclonico (da confermare).

