Spray al peperoncino: nuova "arma" anti aggressione per la Polizia Locale di Lecce

La determina del dirigente e comandante Donato zacheo dispone l'acquisto di 125 bombolette e un corso di formazione per gli agenti.

Chi lavora giornalmente in strada può trovarsi di fronte a situazioni di pericolo per sé e per gli altri, è il caso degli agenti di Polizia Locale di Lecce che presto potranno contare su una nuova “arma di difesa”: lo spray al peperoncino. Con una determina dell' 11 settembre scorso il dirigente e comandante della Polizia Locale di Palazzo Carafa Donato Zacheo ha disposto l'acquisto di 125 bombolette spray caricate con “oleoresin capsicum”, sostanza derivata dal peperoncino dall'effetto fortemente urticante – che saranno fornite in dotazione a 113 agenti. Prima della consegna del kit gli agenti in questione seguiranno un corso di formazione di quattro ore per apprendere le tecniche di utilizzo della bomboletta con simulazioni e creazione di scenari “sotto stress indotto”.

Gli spray antiaggressione che gli agenti avranno attaccati al cinturone della divisa sono dispositivi dotati di bomboletta ricaricabile, di capacità non superiore a 120 millilitri funzionanti a getto balistico “a cono”. Una volta spruzzata la sostanza urticante causa irritazione a occhi e bocca con abbondante lacrimazione per10-30 minuti.