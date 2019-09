Programmazione Teatro Politeama stagione 2019

PROGRAMMAZIONE TEATRO POLITEAMA 2019



MESE DI OTTOBRE



- C ARMEN di George Bizet

dal 18/10 al 20/10 stagione lirica



- SOLO di ARTURO BRACCHETTI

dal 25/10 stagione Teatrale





MESE DI NOVEMBRE



- RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

dal 08/11 - al 10/11 stagione lirica



- PAOLA TURCI

dal 23/11 Concerti



- MONOLOGO NON AUTORIZZATO con Enrico Montesano

dal 28/11 Stagione Teatrale





MESE DI DICEMBRE



- LA BELLA ADDORMENTATA - Balletto di San Pietroburgo

dal 05/12 Balletti



- FELICITA' TOUR con Alessandro Siani

dal 06/12 Stagione Teatrale



- 44 GATTI LIVE SHOW

dal 07/12 Altri eventi



- A CHE SERVONO GLI UOMINI con Nancy Brilli

dal 13/12 Stagione Teatrale



- DODI BATTAGLIA in PERLE Tour

dal 14/12 Concerti



- CHRISTIAN racconta CHRISTIAN DE SICA

dal 21/12 stagione Teatrale



- CARMEN passo a due di un amore tragico

dal 22/12 balletti