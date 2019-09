Liverani crede nei suoi: "Ci siamo ricaricati, faremo una gran gara"

Il tecnico non promette punti ma è sicuro della prestazione: "Poi serve anche la giusta dose di fortuna. Di certo non giochiamo su un campo semplice".

Domani sera il Lecce tornerà in campo dopo la pausa per le Nazionali, andando ad affrontare sul suo campo il Torino di Walter Mazzarri. Un match non semplice per i giallorossi sul campo di una potenziale capolista, ma Fabio Liverani è fiducioso come ha detto lui stesso in conferenza stampa.

Secondo il tecnico la squadra arriva al match con lo spirito giusto: “Domani scenderemo in campo affrontando una squadra forte e in gran forma. Ci attende una gara difficile dopo la pausa, che ci è servita per ricaricarci. Sono convinto che faremo una bella gara. Poi è chiaro che per il risultato servono diverse componenti, compresa una bella dose di fortuna”.

Sulla formazione: “Non so chi scenderà in campo, devo fare diverse valutazioni. Sicuramente ci sarà Calderoni. Benzar e Majer? Sono stati fuori con le selezioni rispettive, ma non hanno percorso troppi chilometri né giocato eccessivamente. Mancosu non è ancora al suo top assoluto, mentre per l’attacco ho diverse soluzioni”.