L’incidente è avvenuto poco fa, in via Bari, tra i due mezzi.

Un brutto scontro tra una carrozzina elettrica e una bici è avvenuto in serata, in via Bari, a Lecce: l’incidente tra i due mezzi è avvenuto in circostanza ancora da chiarire.

Paura per le due persone rimaste coinvolte nel sinistro ma, fortunatamente sembra che entrambi non abbiano subito gravi conseguenze.