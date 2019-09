Officina abusiva e rifiuti speciali all'interno, a Erchie scattano due denunce

Denunciato un 52enne del posto e il proprietario dell’area.

Esercitava l’attività di autoriparazione in forma abusiva, producendo rifiuti speciali che accatastava e gestiva senza le prescritte autorizzazioni: è stato denunciato dai carabinieri di Erchie e dai colleghi della Forestale di Brindisi un 52enne del luogo. A suo carico, inoltre, si è proceduto al sequestro amministrativo di tutta l’attrezzatura rinvenuta ed alla chiusura dell’attività, nonché alla contestazione amministrativa del pagamento di 5.164,57 euro, per l’esercizio di attività di autoriparazione non iscritta al registro delle imprese.