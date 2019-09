Nube scura nel deposito Monteco, rogo distrugge tre mezzi

L’incendio all’interno del deposito, in località Borgo San Nicola. Vigili del fuoco a lavoro.

Fuoco nel pomeriggio all’interno del deposito Monteco, società appaltatrice del servizio raccolti rifiuti del Comune di Lecce. L’incendio, le cause sono tutte da accertare, hanno distrutto tre dei mezzi, parcheggiati nell’area in località Borgo San Nicola.