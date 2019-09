Deghi calcio, sfida a Gallipoli dell'ex Salvadore nel campionato di Eccellenza

Esordio in campionato tra le mura amiche per la Deghi Calcio. La compagine allenata da mister Francisco Lima ospita sul terreno di gioco del Campo Deghi di San Pietro in Lama, calcio d’inizio alle 15.30, il Gallipoli.

Una sfida particolare quella che attende la Deghi Calcio, che avrà di fronte quell’Andrea Salvadore sotto la guida del quale nella passata stagione ha centrato la vittoria dei play off e quella della Coppa Italia di Promozione Pugliese. Un ritorno a casa per l’allenatore idruntino, accasatosi in riva allo Jonio poche settimane fa, che ci terrà a fare bene.

Di fronte all’undici di casa ci sarà una società storica del calcio salentino e dal blasone importante, capace pochi anni or sono di affacciarsi al palcoscenico della serie B.

Reduce dall’esordio vincente in campionato in casa del Corato, tra i team costruiti per centrare la vittoria finale, e messa in archivio l’esperienza della Coppa Italia, l’undici del patron Alberto Paglialunga cercherà di onorare al meglio la prima sfida casalinga del torneo di Eccellenza 2019/2020.

«Sarà una giornata importante – le parole del direttore generale della Deghi Calcio, Raffaele De Santis – dinanzi al nostro pubblico la squadra disputerà la prima partita casalinga del campionato. Ci troveremo dinanzi un Gallipoli reduce dal passaggio del turno in Coppa Italia e desideroso di muovere la classifica. Sarà particolare – continua il dirigente – incontrare sulla panchina avversaria mister Salvadore, al quale ci legano sentimenti profondi di stima e amicizia. L’obiettivo resta quello di ottenere il massimo al cospetto dei giallorossi – conclude De Santis – l’Eccellenza è un torneo che non perdona alcuna distrazione e nel corso del quale è importante sfruttare ogni situazione favorevole».