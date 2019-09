Positivo a test su stupefacenti: arrestato automobilista che ha travolto il turista belga

L'automobilista è stato fermato dai carabinieri e si trova ora agli arresti domiciliari.



È risultato positivo al test sull'assunzione di sostanze psicotrope. Il giovane automobilista D.D.P., di Salice Salentino, è stato arrestato per aver travolto e ucciso con la sua auto il turista belga Filip Marichal, di 60 anni. La vittima, al momento dell'incidente, era in bici sulla Veglie - Salice Salentino.

L'automobilista è stato fermato dalla polizia locale di Veglie e dai carabinieri, che hanno proceduto con i test per verificare lo stato dell'uomo al momento del sinistro. Dopo i risultati, positivi, D.D.P. è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Il turista belga, era stato soccorso e trasportato in ospedale, ma le gravissime ferite ne hanno decretato il decesso dopo poco.