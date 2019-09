Incastrato l'autore dell'incendio al "Ballon Party", arrestato ex gestore del bar "Twin Towers"

Gli agenti hanno ritrovato contenitori di gasolio in auto e in casa dell'uomo. Continuano le indagini per chiarire se è responsabile degli altri incendi.



Tracce di liquido infiammabile in auto, in casa e persino sul pianerottolo di casa: la Squadra Mobile della Questura ha rintracciato in poche ore il responsabile dell'incendio al negozio “Ballon Party” di viale Japigia, divampato in piena notte. Si tratta di Paolo Spalluto, 57enne già noto alle forze dell'ordine, ex gestore del bar “Twin Towers”, adiacente alla rivendita di accessori per feste e chiuso da tempo per fallimento e con procedura di sfratto in atto.

Dopo aver domato le fiamme, i vigili del fuoco si sono subito accorti che l’incendio -il secondo in sei mesi - era di natura dolosa: l'aria era impregnata di un forte odore di gasolio e inoltre c'erano tracce evidenti dello stesso combustibile anche negli adiacenti locali dell’agenzia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata. In virtù di alcuni episodi analoghi avvenuti durante l’estate, relativi all’incendio di alcuni alberi di pino antistanti proprio il “Twin Towers”, il personale della Squadra Mobile nutriva già forti sospetti su Spalluto e ha proceduto alla perquisizione della sua abitazione il cui ingresso è situato nel vicino cortile di via Giovanni Gentile.