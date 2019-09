Semafori countdown, la proposta di Guido per combattere lo "stress al volante"

La proposta del consigliere comunale Andrea Guido

Semafori count down anche a Lecce, il vice presidente del Consiglio Comunale Andrea Guido lancia l’idea e invita l’Amministrazione a valutarne l'opportunità. Il meccanismo è semplice: attraverso un conto alla rovescia sono in grado di segnalare a pedoni, ciclisti e automobilisti il tempo mancante al passaggio dalla luce verde a quella rossa e viceversa.



“Il Decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rende obbligatoria l’installazione del sistema di conto alla rovescia sui semafori nuovi – scrive Guido - si tratta di una tipologia di impianto già ampiamente diffusa in gran parte degli altri paesi. L’Italia, invece, nel 2013 si era fermata alla sperimentazione in alcune città, rimandando a quattro anni dopo la regolamentazione ufficiale. Con l’entrata in vigore del decreto, in cui sono state “definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici”, i vecchi semafori in via di sostituzione dovranno dunque essere omologati secondo legge con il countdown, e i nuovi dovranno essere installati direttamente con il sistema.

Dal momento che l’Amministrazione Comunale di Lecce sta per ripristinare e implementare il proprio sistema di photo red su diversi impianti semaforici mi chiedo se non sia il caso di approfittare di questa occasione per dare una rimodernata agli incroci urbani e rendere un servizio capace di ridurre lo stress degli automobilisti in coda al semaforo.