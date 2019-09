Ancora fiamme sul litorale di Ugento: sesto incendio in tre giorni nella stessa area

Le fiamme si propagano velocemente a causa del vento.

Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile ancora al lavoro nelle scorse ore nel parco naturale del litorale di Ugento. Si tratta del sesto incendio in poco più di tre giorni nella stessa zona protetta, in contrada Fontanelle. Le fiamme hanno intaccato la vegetazione – soprattutto canneti- non distante dai villaggi turistici e sono state particolarmente favorite dal vento di questi giorni rendendo più difficili le operazioni di spegnimento.



Foto Protezione Civile Ugento