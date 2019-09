Travolto da un'auto durante passeggiata in bici: tragica fine per un turista belga

L'uomo è stato subito soccorso ma le ferite riportate erano troppo gravi.



E' morto poco dopo essere arrivato in ospedale dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bicicletta: tragica fine per un 60enne belga in vacanza nel Salento. L'uomo si trovava sulla Veglie- salice Salentino quando è stato investito da una Citroen C1: l'impatto è stato molto violento tanto da procurargli ferite giudicate gravi già dai primi soccorritori. L'ambulanza del 118 giunta sul posto lo ha condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi ma non è bastato e l'uomo è spirato poco dopo. Il 60enne era insieme ad una comitiva di persone impegnate in un'escursione cicloturistica. Gli accertamenti del caso sono affidati ai carabinieri di Campi Salentina.



Immagine di repertorio