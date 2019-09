Sorpreso con la cocaina in casa: 29enne finisce in carcere

Il giovane, residente a Poggiardo, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.



In casa tutto il necessario per spacciare la droga: è così che è finito in manette Matteo Giovanni Borgia, 29enne di Poggiardo. Il giovane è stato sorpreso dai carabinieri nella giornata di ieri: in seguito a una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto 24 grammi di cocaina, sostanza da taglio, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. Il ragazzo è stato accompagnato in carcere: dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio.