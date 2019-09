Una piantagione di marijuana nell'orto di casa: 50enne in manette

L'uomo, residente a Cutrofiano, dovrà rispondere di produzione di stupefacenti.



Una piantagione di marijuana nell'orto di casa. È finito in manette Salvatore Greco, 50enne di Cutrofiano, con l'accusa di produzione di sostanze di stupefacenti. Nel corso di un servizio mirato al contrasto al fenomeno dello spaccio, i carabinieri hanno ispezionato l'abitazione dell'uomo. Qui hanno rinvenuto all'interno del giardino annesso all'abitazione, 30 piante di marijuana, in ottimo stato vegetativo ed in piena fioritura, alte 1,50 metri, nonchè 10 rami in essicazione. Le piante rinvenute sono state sottoposte a sequestro.

L'arrestato, dopo formalità rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.