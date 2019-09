Cucciolo cade in una vasca e rischia di annegare: salvato in extremis

E' accaduto nelle campagne di Alessano. In queste ore si sta procedendo ad individuare il proprietario dell'area su cui è situata la vasca e procedere nei suoi confronti.



Cade in una vasca di raccolta dell'acqua e rischia di annegare: è stato salvato in extremis un cagnolino in pericolo di vita. A segnalare la presenza dell'animale un cittadino alessanese: l'uomo era intento a fare jogging nelle campagne di Alessano quando ha avvertito il lamento del cucciolo. Il cagnolino era caduto in una vasca di raccolta dell’acqua piovana di vaste dimensioni e non messa in sicurezza.



Sul posto sono intervenute immediatamente le guardie zoofile, che una volta giunte sul posto, hanno allertato anche i caschi gialli.



Non potendo tuttavia attendere l’arrivo dei vigili del fuoco, a causa del pericolo imminente di annegamento per il cane, sono entrati nella vasca piena d’acqua.



Il cucciolo è stato così tratto in salvo, ed immediatamente trasferito presso l’ambulatorio veterinario dove è stato visitato, e messo sotto lampada a luce riscaldante perchè in ipotermia.